Google встроила ИИ-агента Gemini в Chrome

Google анонсировала масштабное обновление для браузера Chrome. В него интегрирован чат-бот Gemini, который теперь может выполнять рутинные действия от имени пользователя.

Что умеет агент

заказывать продукты по списку из письма;

переносить доставку;

записывать к врачу или парикмахеру;

бронировать столики в ресторанах;

создавать и публиковать подборки, например игр или фильмов;

работать с несколькими вкладками одновременно, сравнивая товары и суммируя данные из разных источников.

Для «важных и необратимых задач» предусмотрено обязательное подтверждение пользователя.

Интеграция с сервисами Google

Gemini получил более глубокую связку с Workspace, «Календарём», YouTube и «Картами». Кроме того, агент умеет восстанавливать закрытые вкладки и анализировать историю посещений.

Когда ждать

Функции уже начали тестировать в США, сроки глобального запуска пока не называются.