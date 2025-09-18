Google встроила ИИ-агента Gemini в Chrome | The GEEK
Новости

Google встроила ИИ-агента Gemini в Chrome

Он будет действовать за пользователя.
Валентин Снежин сегодня в 22:57

Google анонсировала масштабное обновление для браузера Chrome. В него интегрирован чат-бот Gemini, который теперь может выполнять рутинные действия от имени пользователя.

Что умеет агент

  • заказывать продукты по списку из письма;
  • переносить доставку;
  • записывать к врачу или парикмахеру;
  • бронировать столики в ресторанах;
  • создавать и публиковать подборки, например игр или фильмов;
  • работать с несколькими вкладками одновременно, сравнивая товары и суммируя данные из разных источников.

Для «важных и необратимых задач» предусмотрено обязательное подтверждение пользователя.

Интеграция с сервисами Google

Gemini получил более глубокую связку с Workspace, «Календарём», YouTube и «Картами». Кроме того, агент умеет восстанавливать закрытые вкладки и анализировать историю посещений.

В каком браузере еще есть ИИ

The Browser Company снова в деле. И снова со странным браузером за $20

Когда ждать

Функции уже начали тестировать в США, сроки глобального запуска пока не называются.

id·210704·20250918_2257
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
