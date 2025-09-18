Google встроила ИИ-агента Gemini в Chrome

Google анонсировала масштабное обновление для браузера Chrome. В него интегрирован чат-бот Gemini, который теперь может выполнять рутинные действия от имени пользователя.
Что умеет агент
- заказывать продукты по списку из письма;
- переносить доставку;
- записывать к врачу или парикмахеру;
- бронировать столики в ресторанах;
- создавать и публиковать подборки, например игр или фильмов;
- работать с несколькими вкладками одновременно, сравнивая товары и суммируя данные из разных источников.
Для «важных и необратимых задач» предусмотрено обязательное подтверждение пользователя.
Интеграция с сервисами Google
Gemini получил более глубокую связку с Workspace, «Календарём», YouTube и «Картами». Кроме того, агент умеет восстанавливать закрытые вкладки и анализировать историю посещений.
В каком браузере еще есть ИИ
Когда ждать
Функции уже начали тестировать в США, сроки глобального запуска пока не называются.
