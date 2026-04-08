Google обновила Chrome и добавила вертикальные вкладки

Google выпустила обновление Chrome для десктопа, в котором появились вертикальные вкладки. Функция переносит вкладки из верхней панели в боковую колонку и должна упростить работу с большим числом открытых страниц.

Включить новый режим можно через контекстное меню панели вкладок, выбрав пункт Show Tabs Vertically. При необходимости боковую панель можно свернуть, чтобы освободить место на экране. Google распространяет функцию постепенно, поэтому она появляется у пользователей не одновременно. В ранних сборках её также можно было включить через флаг «chrome://flags/#vertical-tabs».

Одновременно с вертикальными вкладками компания обновила режим чтения. Теперь он работает в полноэкранном формате и сильнее убирает визуальный шум со страницы, чтобы пользователь мог сосредоточиться на тексте.

Функцию вертикальных вкладок в Chrome тестировали несколько месяцев. В корпоративных заметках Google она уже фигурировала как часть Chrome 147, а полноценный запуск для широкой аудитории начался 7 апреля.

Chrome стал одним из последних крупных браузеров, который получил встроенные вертикальные вкладки. Аналогичный режим уже давно есть у Firefox, Vivaldi, Brave и Edge.