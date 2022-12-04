Motorola выпустит Edge 30 Fusion в цвете Pantone 2023

Motorola Edge 30 Fusion был представлен в некоторых странах еще в сентябре. Сейчас смартфон готовится к анонсу в США, его представят 12 декабря.

Новинка получит одну интересную особенность — корпус смартфона сделают в цвете Pantone 2023 года, который называется Viva Magenta. Оттенок назвали «главным» для грядущего года только несколько дней назад.

В остальном это будет тот же Edge 30 Fusion. Смартфон будет поставляться в комплекте с наушниками Moto Buds 600 ANC TWS, тоже нестандартного цвета под названием Winetasting. Стоимость такой «парочки» составит $799,99. Если покупать устройство в обычном цвете Neptune Blue и без наушников, то — $699,99.

Motorola Edge 30 Fusion будет совместимым только с сотовыми операторами AT& T и T-Mobile.