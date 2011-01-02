Motorola представила смартфон Moto G9 Power с батареей на 6000 мА·ч

Motorola представила смартфон Moto G9 Power, который может потягаться с моделями Samsung за звание «долгожителей». Новинка получила аккумулятор на 6000 мА·ч с зарядкой в 20 Вт. Для сравнения, у линейки Galaxy M этот показатель равен 15 Вт. А вот у M51 ёмкость составляет 7000 мА·ч с зарядкой на 25 Вт.

Смартфон от Motorola базируется на чипсете Qualcomm Snapdragon 662, имеет 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти плюс карта памяти на 512 ГБ.

Экран — 6,8-дюймовый IPS с разрешением 1640 x 720 пикселей. Фронтальная камера врезана в него, её сенсор имеет разрешение в 16 МП. Основная же включает в себя модули на 64 + 2 + 2 МП.

Сканер отпечатка размещён позади. Есть две SIM-карты, порты USB Type-C и 3,5 мм для наушников, чипы NFC, двухдиапазонный WiFi 5 и Bluetooth 5.0. Обещаны два цвета: фиолетовый и зеленый. ОС — Android 10.

Стоимость в Европе составит 200 евро.