Motorola представила новую линейку смартфонов

Представители Motorola порадовали почитателей их продукции новой линейкой устройств — Edge 20. В этой линейке идет сразу три варианта: версия PRO, Lite и обычная модификация. Общим для всех трех устройств является основной сенсор на 108 МП. В камере используется технология UltraPixel, способная объединять каждые девять пикселей в один-единственный большой, что очень полезно при съемке в темное время суток.

Версия PRO работает не на самом мощном на данный момент чипсете – Snapdragon 870, который впрочем, поддерживает стандарт связи 5G. Что касается памяти, то здесь все на высшем уровне: 12 ГБ ОЗУ+256 ГБ ПЗУ. Разработчики уверяют, что с одного заряда аккумулятора, смартфон может прожить порядка 30 часов. А всего за 10 минут зарядки, его емкость пополняется на треть. Разблокировать смартфон можно отпечатком пальца, сенсор которого находится в кнопке включения девайса.

Версия Edge 20 считается одной из самых тонких на рынке среди подобных ей устройств. Толщина корпуса не превышает 7 мм, а набор оптики такой же, как и у старшей модели. Правда, вместо 50-кратного зума, здесь только 30-кратный. Чипсет здесь также другой – Snapdragon 778G. Естественно, поменьше и объем оперативной памяти: 8 ГБ ОЗУ+256 ГБ ПЗУ. Питается модель от аккумулятора на 4 000 мАч, которая за 10 минут быстрой зарядки позволяет устройству работать около 8 часов.

Самая младшая версия – Motorola Edge Lite имеет 6,7-дюймовый OLED-дисплей. За питание отвечает емкая батарея на 5 000 мАч. Чипсет в данной модели от MediaTek, правда точных данных о нем пока нет. Зато объем ОЗУ такой же, как и у Lite.

Если говорить о возможности приобретения данной линейки продуктов в России, то пока об этом информации нет. Есть вероятность, что версия PRO может появиться уже на днях, а вот остальные версии ждать придется дольше. А вот ценники (для европейских стран) известны. Так, вариант Lite оценен производителем в 350 евро, Edge 20 будет стоить 500 евро, а PRO — 700 евро.