Motorola выпустила бюджетный Moto E14 по цене в $90

Компания Motorola представила бюджетный смартфон Moto E14 на базе Android Go Edition, который обойдется всего в 8 тысяч рублей. На данный момент новинка появилась только на британских и европейских сайтах с одной конфигурацией 2/64 ГБ и тремя цветами: пастельно-зеленым, пастельно-фиолетовым и графитово-серым.

Как и прошлогодняя модель Moto E13, устройство работает на базе процессора Unisoc T606. Из нововведений — все те же 64 ГБ хранилища, но уже формата UFS 2.2, а не eMMC. К тому же, имеется слот microSD, так что объем памяти всегда можно расширить.

Аккумулятор Moto E14 рассчитан на емкость в 5000 мАч и поддерживает зарядку на 15 Вт. Казалось бы, не так много, но у прошлой модели было на 50% меньше. Главный вопрос к смартфону — наличие зарядки на 10 Вт в комплекте. Довольно странное решение.

Дисплей на 6,56 дюймов оснащен IPS LCD-панелью с разрешением HD+ и частотой 90 Гц. Прикрыто все стеклом Gorilla Glass 3, а от воды смартфон защищен по стандарту IP52. Отдельно стоит упомянуть разъем 3,5-мм для наушников, динамик с Dolby Atmos, поддержку 4G и Bluetooth 5.0 (без NFC).

Ну и напоследок камера, которая ни в чем не отошла от прошлогодней модели — фронтальный модуль на 5 Мп и задний на 13 Мп.