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Motorola опубликовала официальный тизер раскладушки Razr с увеличенным дисплеем

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Вадим Майков сегодня в 10:13

Новое поколение раскладушки Motorola Razr показали на официальном тизере. Изображение подтверждает ранние слухи, что внешний дисплей сильно увеличится в размерах.

Новинка, действительно, получит большой внешний дисплей, два модуля камер и вспышку. Очертания последних видны совсем немного.

Предполагается, что частота внешнего дисплея составит 144 Гц — это будет первая панель складного смартфона с такими параметрами.

Представить новинку должны уже 1 июня.

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Источник:
EqualLeaks

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