Motorola опубликовала официальный тизер раскладушки Razr с увеличенным дисплеем

Новое поколение раскладушки Motorola Razr показали на официальном тизере. Изображение подтверждает ранние слухи, что внешний дисплей сильно увеличится в размерах.
Новинка, действительно, получит большой внешний дисплей, два модуля камер и вспышку. Очертания последних видны совсем немного.
Предполагается, что частота внешнего дисплея составит 144 Гц — это будет первая панель складного смартфона с такими параметрами.
Представить новинку должны уже 1 июня.
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