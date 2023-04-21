Motorola опубликовала официальный тизер раскладушки Razr с увеличенным дисплеем

Новое поколение раскладушки Motorola Razr показали на официальном тизере. Изображение подтверждает ранние слухи, что внешний дисплей сильно увеличится в размерах.

Новинка, действительно, получит большой внешний дисплей, два модуля камер и вспышку. Очертания последних видны совсем немного.

Предполагается, что частота внешнего дисплея составит 144 Гц — это будет первая панель складного смартфона с такими параметрами.

Представить новинку должны уже 1 июня.