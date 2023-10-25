Motorola показала гнущийся смартфон, который можно носить на руке

Motorola представила концепцию гнущегося смартфона, который можно использовать в качестве наручных часов.

Устройство оснащено 6,9-дюймовым экраном и способно сгибаться в соответствии с различными потребностями. Смартфон предлагает несколько режимов использования: стандартный, стоячий и для ношения на запястье.

В стоячем режиме он функционирует как настольные часы, и размер экрана уменьшается до 4,6 дюйма. При более сильном изгибе, устройство можно носить на запястье. Однако надежность такого решения пока остается неизвестной.