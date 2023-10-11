Анонс Motorola Edge (2023) — крепкий корпус и высокоскоростной дисплей «водопад»

Сегодня состоялась презентация четвёртого поколение смартфона Edge. Новая модель Motorola Edge (2023) позиционируется как среднебюджетное устройство и предлагает пользователю крепкую среднею часть корпуса из анодированного алюминия обработанного пескоструем, а задняя панель выполнена из мягкой веганской кожи.

Девайс получил 6,6-дюймовый POLED-дисплей (водопад) с разрешением 2400 × 1080 точек и частотой обновления 144 Гц, тач 360 Гц, а максимальная яркость достигает до 1200 нит. В верхней части по центру экрана размещена фронтальная камера на 32 Мп (f/2,4), основной блок камер оснащён двумя сенсорами, из которых: главный на 50 Мп (f/1,4) с поддержкой оптической стабилизации и сверхширик на 13 Мп (f/2,2) с углом захвата 120°.

За вычислительные возможности отвечает однокристальная система Dimensity 7030, которая работает в паре с 8-гигабайтами оперативной памяти стандарта LPDDR4X и 256 Гб хранилища типа UFS 2.2.

Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 4400 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 68 Вт по проводу и 15-ватной беспроводной, есть и реверсивная на 5 Вт.

Из прочего, смартфон получил Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, 5G, NFC, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, стереодинамики Dolby Atmos, встроенный в дисплей сканер отпечатка пальца, влагозащиту по стандарту IP68 и порт USB-C. Из коробки, гаджет будет работать на операционной системе Android 13. Габариты девайса составляют: 158,52 × 71,99 × 7,64 мм, масса — 168 г.

Motorola Edge (2023) дебютировал в США и уже поступил в продажу, для первых покупателей цена составит 499,99 долларов (49 900 ₽), позже стоимость поднимется до 599,99 долларов (59 850 ₽).