Motorola анонсировала Moto G04 и Moto G24 – бюджетные смартфоны с достойным «железом»

Motorola анонсировала запуск двух бюджетных смартфонов на европейском рынке — Moto G04 и Moto G24. Внешне смартфоны похожи, однако «железо» все-таки отличается.

Продвинутая модель Moto G24 оснащена 6,6-дюймовым экраном с HD+ разрешением, частотой обновления 90 Гц и яркостью 537 нит. Смартфон работает на чипсете MediaTek Helio G85, имеет 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти (есть поддержка microSD до 1 ТБ). Блок камер включает в себя два сенсора: основной на 50 Мп и макрообъектив на 2 Мп. Кроме того, Moto G24 получил 8-мегапиксельную фронтальную камеру и аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 15 Вт.

Moto G24

Moto G04 – более простое устройство. Смартфон имеет с 6,6-дюймовый экран с HD+ разрешением и частотой обновления 90 Гц. Его «сердцем» стал Unisoc T606. Moto G04 получил 4 ГБ оперативной, 64 ГБ встроенной памяти, основную камеру на 16 Мп, фронталку на 5 Мп и аккумулятор на 5000 мАч, но с более медленной зарядкой в 10 Вт.

Moto G04

Обе модели работают на операционной системе Android 14 с оболочкой Motorola MyUX, имеют защиту от брызг IP52 и боковые сканеры отпечатков пальцев. Стоимость бюджетников:

Moto G04 — €119 (~11400 рублей)

Moto G24 — €129 (~12400 рублей)