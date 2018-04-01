Motorola может выпустить смартфон с фирменным стилусом

Ностальгическая раскладушка Motorola Razr совсем скоро появится в продаже, поэтому производитель занялся разработкой нового устройства.

В Сети появилось изображение нового смартфона от Moto со стилусом. Возможно, производитель хочет выпустить конкурента для линейки Samsung Galaxy Note и фирменного S Pen.

Сам стилус от Motorola двухцветный, у него две кнопки сверху и закругленный наконечник. Его возможности и функционал будут зависеть от цены, но переплюнуть S Pen получится навряд ли. Ведь помимо стандартного набора функций, Samsung удалось внедрить в фирменный стилус управление и поддержку жестов.

Характеристики нового смартфона Motorola также неизвестны. На изображении видна только врезанная фронтальная камера и дата — вторник, 3 апреля. Но в 2020 году третье апреля выпадает на пятницу, так что это не является намеком на презентацию.

Представить новинку от Motorola со стилусом производитель может на выставке Mobile World Congress в Барселоне, которая состоится в следующем месяце. Но это только предположения.