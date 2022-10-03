Motorola показала смартфон Moto G72 с камерой на 108 Мп и дисплеем 120 Гц

Компания Motorola представила среднебюджетный смартфон Moto G72, который появится на индийском рынке. Позже он может появиться и в других странах.

Новинка получила процессор MediaTek Helio G99 с графикой Mali-G57 MC2, 6 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 128 ГБ постоянной и слот для карты памяти microSD.

У новинки есть pOLED-дисплей на 6,55 дюйма с разрешением 2460×1080 пикселей и частотой в 120 Гц. Новинка оснащена основной камерой с датчиками на 108 + 8 + 2 МП. Фронтальная имеет сенсор на 16 МП.

Ёмкость батареи составляет 5000 мА·ч с быстрой зарядкой на 33 Вт. Из коммуникаций есть Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, LTE, порт USB Type-C и 3,5 мм. Также отметим наличие двух SIM-карт.

Доступны цвета Meteorite Grey, Polar Blue. Цена Moto G72 — 18 999 рупий (~13 500 рублей). Продажи начнутся 12 октября.

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