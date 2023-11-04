Мощнейший флагман OnePlus 12 получит быструю зарядку как у предшественника

Компания OnePlus готовится в ближайшее время представить новый флагманский смартфон OnePlus 12. Недавно это устройство прошло сертификацию 3C, которая раскрыла некоторые подробности его характеристик.

В документации упоминаются два адаптера питания (VCBAHBCH и VCBAOBCH), которые имеют значения 11 В/9,1 А, что соответствует мощности в 100 Вт. Получается, смартфон получит ту же зарядку, что и OnePlus 11.

Несмотря на это, сердцем OnePlus 12 станет новейший топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. С ним смартфон уже показал невероятные 2 110 808 баллов в AnTuTu.

Согласно слухам, новинка будет оборудована 2K-дисплеем с встроенным оптическим датчиком отпечатков пальцев, аккумулятором на 5 400 мАч и беспроводной зарядкой на 50 Вт. Устройство также получит особенный двухслойный сенсор от Sony LYTIA.

Официальная дата релиза OnePlus 12 пока не объявлена, но на основе свежих утечек ожидается, что он может быть представлен на китайском рынке в ноябре 2023 года.