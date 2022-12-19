Стала известна дата анонса OnePlus 11 и Buds Pro 2

Китайская компания OnePlus недавно опубликовала проморолик OnePlus 11 с процессором Snapdragon 8 Gen 2, хотя и не назвала в нём дату анонса. Теперь появились данные, что презентация состоится аж 7 февраля.

Новинку покажут в Индии, вместе со смартфоном также продемонстрируют наушники OnePlus Buds Pro 2.

Такой подход к дате выглядит странно, учитывая, что в начале февраля покажут также серию Samsung Galaxy S23. Помимо этого, ожидается выход сразу нескольких смартфонов из Китая: IQOO 11, Vivo X90 Pro+, Xiaomi 13/13 Pro, Motorola Moto X40 и ZTE Nubia Z50. Наконец, до 22 января могут представить ещё пару-тройку моделей.

Не исключено, что компания попытается презентовать сразу глобальную версию, а затем — китайскую, но это только предположения. В любом случае стоит дождаться презентации, чтобы делать конкретные выводы.