Мошенники, звонящие от имени банков, начали использовать роботов

В российских банках зафиксировали рост числа мошеннических звонков клиентам. При этом жертву «обрабатывает» робот, а не подставной сотрудник банка. В этом случае доля доходит до 90%.

Как сообщается, 9 из 10 мошеннических звонков осуществляют роботы-помощники. На это жалуются и сами пользователи. Правда, они говорят примерно о половине таких звонков. При этом, такая тенденция начала открыто проявляться примерно полгода назад или немного меньше.

Голосовые помощники звонят от имени «службы безопасности банка» или «сотрудника МВД», используя элементы социальной инженерии. Причём такие атаки оказываются дешевле и быстрее обычных, поскольку робот может одновременно звонить по нескольким номерам. Самое интересное, что таких звонкам, по мнению экспертов, население доверяет больше.

Зачастую мошенники используют роботов на протяжении всего разговора, хотя также бывают комбинированные атаки, когда робот лишь дозвонится до пользователя. Самое интересное, что Центробанк не сильно беспокоится по этому поводу. Также на ситуацию мало обращают внимание операторы.