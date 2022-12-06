Telegram с помощью площадки Fragment запустил продажу виртуальных телефонных номеров, которые позволят авторизоваться в мессенджере без физической SIM-карты или электронной eSIM.

За 990 рублей (9 TON) можно будет купить случайный номер формата +888 ХХХХ ХХХХ, проверка собственности реализован через NFT. Пользователь может оставить номер себе или затем продать на аукционе.

Регистрация без СИМ-карты. При общении в Telegram Ваш номер телефона никогда не был виден незнакомцам: наши пользователи сами решают, кому его показывать, и могут запретить находить себя по номеру телефона. Сегодня начинается новая эра конфиденциальности: аккаунт в Telegram теперь можно зарегистрировать без сим-карты, воспользовавшись анонимными номерами на базе блокчейна. Приобрести такие номера можно на платформе Fragment. Представители Telegram

Если хочется красивый номер, то за него придётся заплатить куда больше, чем 9 TON.