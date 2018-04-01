Модеры создали мир Гарри Поттера в Minecraft
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Новости

Модеры создали мир Гарри Поттера в Minecraft

Есть в Minecraft настоящие фанаты Гарри Поттера, которые создали целый волшебный мир на базе Minecraft.

Масштабы работы над модом впечатляют – значимые локации из книги, геймплей с магией, квестами и боссами. Практически целая игра про Гарри Поттера на движке Minecraft.

  • Harry Potter Minecraft 3
  • Harry Potter Minecraft 4
  • Harry Potter Minecraft 5
  • Harry Potter Minecraft 2

Мод пока не получил дату выхода, но если поддержать разработчиков на Patreon, то появится возможность побегать по текущей версии карты.

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