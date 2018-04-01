Модеры создали мир Гарри Поттера в Minecraft

Есть в Minecraft настоящие фанаты Гарри Поттера, которые создали целый волшебный мир на базе Minecraft.

Масштабы работы над модом впечатляют – значимые локации из книги, геймплей с магией, квестами и боссами. Практически целая игра про Гарри Поттера на движке Minecraft.

Мод пока не получил дату выхода, но если поддержать разработчиков на Patreon, то появится возможность побегать по текущей версии карты.