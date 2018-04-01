Модеры создали мир Гарри Поттера в Minecraft

Есть в Minecraft настоящие фанаты Гарри Поттера, которые создали целый волшебный мир на базе Minecraft.
Масштабы работы над модом впечатляют – значимые локации из книги, геймплей с магией, квестами и боссами. Практически целая игра про Гарри Поттера на движке Minecraft.
Мод пока не получил дату выхода, но если поддержать разработчиков на Patreon, то появится возможность побегать по текущей версии карты.
Подпишитесь на The GEEK в Telegram
КомментарииНашли ошибку в тексте?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter