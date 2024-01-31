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Мобильный клон «покемонов с пушками» Palworld ворует данные игроков

Пока Palworld снова возглавила чарт Steam, мошенники начали создавать мобильные клоны «покемонов с пушками». Об этом предупредили авторы «выживалки» из студии Pocketpair.

Геймерам напомнили, что игры нет на мобильных устройствах и все приложения, появляющиеся в магазинах App Store и Google Play с названием Palworld, не имеют отношения к официальным разработчикам. По словам авторов Palworld, загрузка этих приложений-клонов может привести к краже данных и риску столкнуться с мошенничеством. О проблеме уже сообщили в Apple и Google.

Пользователи, возмущенные ситуацией с фейковыми приложениями, призвали разработчиков выпустить официальную мобильную версию Palworld. Неделю назад стало известно, что Pocketpair ищет разработчиков мобильных игр для работы в Токио. Это дало повод некоторым фанатам предположить, что популярная «выживалка» может вскоре появиться на платформах iOS и Android.

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Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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