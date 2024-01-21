Взорвавшая Steam «выживалка» Palworld может выйти на iOS и Android

Приключенческий симулятор выживания Palworld, который буквально взорвал Steam и разошелся тиражом более 4 миллионов копий за три дня, может выйти на мобильных устройствах.

Студия Pocketpair ищет разработчиков мобильных игр для работы в Токио. В описании вакансии говорится, что игры будут разрабатываться на Unity. Будущим сотрудникам предстоит работать над основными игровыми системами, анимацией и эмоциями персонажей.

Palworld — это многопользовательская игра в открытом мире, где геймерам необходимо собирать существ, которые напоминают «покемонов». Их можно использовать для различных целей, например, в бою, строительстве или на производстве. На момент публикации онлайн в Palworld превысил 1,2 миллиона человек. Это больше чем в Counter-Strike 2 и Dota 2.