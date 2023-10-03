Мобильные VPN начнут блокировать в России с 1 марта 2024 года

Роскомнадзор готовит приказ о блокировке VPN-сервисов в магазинах приложений. Если проект приказа утвердят, то блокировки начнутся с 1 марта 2024 года. Это решение будет применяться в случае, если сервисы обеспечивают доступ к ресурсам, заблокированным на территории Российской Федерации.

Ранее сенатор Артём Шейкин, зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, обратился к Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций с просьбой исключить из магазина приложений RuStore все запрещённый VPN-сервисы.