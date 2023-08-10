Мобильная клавиатура Sogou тайно передавала все введенные слова на сервера Tencent

Китайская компания Tencent оказалась в центре скандала, связанного с нарушением конфиденциальности пользователей мобильной клавиатуры Sogou. Эксперты из Citizen Lab провели исследование и выяснили, что данная клавиатура тайно передавала данные о вводимых словах на сервера Tencent. Это затронуло более чем 450 миллионов пользователей.

Исследователи связались с представителями Tencent, которые, по их утверждению, попросили не распространять информацию о проблеме и предприняли попытки замять это дело. Однако после обнародования исследования об уязвимостях, компания была вынуждена принять меры и выпустила обновление для устранения проблемы.