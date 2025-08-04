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Пустышка вместо сигареты: в Китае набирает популярность странное средство от тревоги

Цены на необычный аксессуар доходят до $70, а врачи уже предупреждают о вреде для зубов.
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Валентин Снежин сегодня в 05:55

В китайских онлайн-магазинах начали активно продавать увеличенные версии детских пустышек, предназначенные для взрослых. Согласно материалу South China Morning Post, такие аксессуары приобретают как способ снижения тревожности, борьбы с бессонницей и замены курения. Местные СМИ уже называют товар «трендовым».

Стоимость варьируется от $1,4 до $70 (от 112 до 5623 руб.). Один из самых заметных брендов Pacifier Addict — предлагает пустышки за $10–13, ремешки на шею за $9 и специальные чехлы по $3.

Психолог Карли Добер в интервью The Sydney Morning Herald отметил, что подобные предметы действительно могут на время успокаивать, но терапевтический эффект краткосрочный. По его словам, пустышки могут быть полезны для тех, кто пытается отказаться от курения, но «это срабатывает не у всех».

Между тем, специалисты Австралийской стоматологической ассоциации предупреждают: постоянное использование таких изделий может привести к нарушению прикуса и выдвижению передних зубов.

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Валентин Снежин

Валентин Снежин

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