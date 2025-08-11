Клон iPhone 17 Pro вышел в Китае раньше оригинала

В Китае снова решили, что ждать презентацию Apple — для слабаков. На блошиных рынках уже можно найти «iPhone 17 Pro», хотя реальный смартфон покажут только в сентябре.

Фото поделился блогер Сонни Диксон. На вид — почти айфон, но внутри скрывается Android, замаскированный под iOS 18. Да, именно под iOS 18, хотя настоящий iPhone 17 Pro выйдет сразу с iOS 26. Но китайские умельцы не растерялись и хотя бы прикрутили обои от новой ОС.

Упаковка фирменного вида, так что с первого взгляда можно и поверить. Что там за «железо» внутри, неизвестно.

Диксон не уточнил, где именно продают эту «новинку». Но, зная скорость китайских заводов, скоро она появится и на AliExpress. Так что, если очень хочется «iPhone 17» уже сейчас, то вот ваш шанс.