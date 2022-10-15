Xiaomi начала внутреннее бета-тестирование MIUI 14

Сообщается, что Xiaomi начала внутреннее тестирование бета-версии MIUI 14 на грядущих Xiaomi 13 и 13 Pro, эти смартфоны первыми получат новую версию прошивки. Помимо этого, серия 13 получит еще Android 13 из коробки.

Ожидается, что MIUI 14 ждут визуальные изменения, а также улучшится функциональность и безопасность прошивки.

Выход Xiaomi 13 запланирован на ноябрь, вместе с ним пользователи увидят и MIUI 14. Кстати, сегодня это смартфон появился на качественных рендерах, посмотреть их можно тут.

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