Mistral AI запустила ИИ Codestral для генерации кода на 80 языках

Французская компания Mistral AI при поддержке Microsoft запустила новый искусственный интеллект Codestral для генерации кода. Модель обучена 80 языкам программирования, включая популярные Python, C++ и JavaScript, и умеет не только писать код и тексты, но и отвечать на вопросы по теме на английском языке.

Хоть ИИ и заявлен открытым для использования, на самом деле имеются ограничения. Лицензионное соглашение запрещает участие Codestral и других продуктов Mistral AI в коммерции. Вероятно, такие условия существуют из-за обучения модели на чужом контенте, защищенном авторскими правами. По крайней мере, компания это не опровергает.

К сожалению, Codestral и так не подойдет большинству разработчиков. ИИ имеет 22 миллиарда параметров, для которых требуются значительные вычислительные мощности. К тому же, подобные инструменты имеют очевидные недостатки. По данным университета Пердью, чат-бот ChatGPT ошибается в большей части ответов на вопросы по теме программирования.