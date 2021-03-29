Будущий кибербанк: цифровые татуировки с электродами на замену традиционным

Об обычных татуировках знают все, у некоторых они даже имеются на теле. Но какой от них смысл, кроме эстетики и красоты? По сути, они бесполезны. В наше время инновационных технологий разработчики зашли так далеко, что появились электронные татуировки. И здесь уже возникает вопрос, к какой сфере их можно отнести: искусство или технология?

История электронных татуировок

Впервые об электронных татуировках заговорили в начале 2010 года, но первый рабочий экземпляр был представлен год спустя компанией Epidemal Electronic, выпустившей в свет первое электронное тату. Оно представляло собой сборку микросхем, созданных на основе кремниевых нитей. Эти нити вживлялись под кожу и собирали информацию о работе кровеносной и нервной системы.



Три года спустя, на одной из выставок электронных технологий, компания ATAP представила модернизированную электронную татуировку. Она представляла собой наклейку, с помощью которой можно было разблокировать смартфон.



Уже через год была предложена идея временных электронных тату. С помощью элемента, который отлично проводил электрический ток, можно было создать электронную татуировку и она бы выступала в роли фитнес-трекера, GPS-навигатора или кошелька.



Чуть позже электронные татуировки стали похожими на обычные татуировки, только к ним добавился функционал. Чего только стоит вспомнить переводные картинки на тело, в виде полосок, имитирующих золото или серебро. Они выглядели не только красиво, но и позволяли пользоваться бесконтактной оплатой и другими полезными возможностями.



Сейчас уже вовсю электронные татуировки используются для мониторинга здоровья человека. Правда, у них есть один существенный минус – это дороговизна и трудоёмкость нанесения. На помощь пришли учёные одного из университетов, которые предложили новый, дешёвый и быстрый способ создания медицинских электронных татуировок.

С помощью этого способа наносить электронные тату можно не только на бумагу, но и на кожу человека. Они их назвали “Совершенные электронные татуировки”. Основа технологии – чернила с нановолокнами серебра, которые наносятся на любую поверхность с помощью аэрозоля. Уже через пару минут они становятся похожи на тончайшую пленку, которая сохраняет свои свойства даже после многократного изгибания.



Далее, ещё лучше: учёным удалось создать электрод, который является неотъемлемой частью медицинских электронных тату. Им удалось объединить возможности новых, чернил с полупроводниковыми углеродными нанотрубками и слоем нитрида бора. Возможные сферы применения – биосенсоры и биомаркеры.

Виды электронных татуировок

Сейчас электронные татуировки можно разделить на функциональные и медицинские. Способ их взаимодействия с человеком отражает их способ ношения. Функциональные нужны для использования в каких-либо целях. Простой пример – это увеличение громкости плеера на смартфоне или же его разблокировка. А вот медицинские служат для мониторинга различных показателей организма, начиная от сердцебиения и заканчивая измерением активности мозга.

Конструкции

Конструкции электронных татуировок также можно разделить на два типа. Более лёгкая конструкция – это как раз функциональные электронные татуировки. Они состоят из куска тонкой подложки, в качестве которой выступает нетокопроводящий и эластичный материал. На него наносят токопроводящие дорожки, перемещение или прикосновение к которым могут вызывать срабатывания некоторых функций в смартфоне. Такая конструкция легко прикрепляется к коже человека, не причиняя боли. Иногда, сам токопроводящие материал наносится на кожу человека, но такие татуировки недолговечны и через пару дней стираются.

Что касается электронных татуировок для медицинских целей, то их конструкция сложней. Здесь уже на подложку могут наносить электрические полупроводниковые элементы, вплоть до миниатюрных процессоров. Кроме того, в большинстве случаев речь идёт об электродах, которые должны пронзать кожу и быть как можно ближе к исследуемому органу. Здесь уже без боли не обойтись, правда в большинстве случаев, такая плата монтируется под кожу после местного наркоза.

Подобная татуировка может выполнять роль фитнес-трекера. Она будет считывать важные показатели организма. При этом человек не ощущает её присутствия. Однако, не всегда нужно вшивать под кожу посторонний предмет. В последнее время с развитием технологий появились электронные татуировки, которые наносят непосредственно на кожу. Это так называемое напыления. С помощью нее можно не только отслеживать здоровье человека, но и управлять мобильным устройством. Вся информация с помощью технологии NFC передается на приложение на смартфоне.

Применение электронных татуировок

Хранилище средств + фитнес-трекер

На участок кожи наносится электропроводная краска плюс некоторые элементы, функционал которых нельзя реализовать рисунком. Такая татуировка выполняет роль хранилища средств человека, то есть кошелька, и в то же время отслеживает его здоровье.

Беременным

В данном случае татуировка размещается на животе будущей матери. С её помощью легко отследить сердцебиение ребёнка и отслеживать мозговую деятельность будущей мамы. Также она може предупредить о схватках.

Мониторинг мозговой деятельности

В большинстве случаев такие татуировки требуются больным болезнью Альцгеймера. Она не только отслеживает работу мозга, но может и подать сигнал бедствия, если человек заблудился.

Татуировка-кардиограмма

Это настоящая медицинская татуировка, которая вживляется под кожу (в последнее время стали переходить на безболезненные надкожные татуировки) с электрода и, которые регистрируют сердцебиение.

Татуировка измеряющая температуру

В последнее время стали популярны светоизлучающие татуировки, которые регистрируют температуру человека и выводят её значение в виде различных цветов. Такая татуировка основана на светоизлучающих материалах, способных изменять цвет в зависимости от температуры.

P. S.

А ещё есть татуировки, которые позволяют на ранней стадии определить самые страшные болезни современности: сахарный диабет и рак. В общем, если раньше простые татуировки считались лишь украшением, а иногда бравадой, вызывали умиление и недоумение, то сейчас это чуть ли не самый необходимый помощник для человека. Правда, некоторые из этих приборов (да-да, электронные татуировки можно называть и так), могут ложно считать чипирированием, но это не так. А стоит ли их применять, это уже дело каждого.