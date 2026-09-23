Авиабилеты в России могут подорожать из-за нового сбора
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Авиабилеты в России могут подорожать из-за нового сбора

Деньги предлагают направлять на лизинг и эксплуатацию новых российских самолётов. Окончательного решения пока нет.
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Редакция The GEEK сегодня в 10:59
Авиабилеты в России могут подорожать из-за нового сбора

В России обсуждают введение нового сбора с пассажиров авиарейсов. Инициативу прорабатывают Минтранс, Минпромторг и «Ростех», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Для внутренних рейсов сбор может составить до 500 рублей с пассажира, по другой оценке, до 700 рублей. Для международных перелётов обсуждаются суммы от 1000 до 2000 рублей. Финальные размеры и механизм взимания пока не утверждены.

Полученные средства планируют направлять лизинговым компаниям и авиаперевозчикам. Они должны частично компенсировать разницу между себестоимостью новых российских самолётов и ценой, по которой их передают авиакомпаниям, а также повышенные расходы на эксплуатацию отечественной техники.

По подсчётам «Коммерсанта», при пассажиропотоке на уровне 2025 года новый механизм может приносить около 68–84 млрд рублей ежегодно. Один из источников допускает, что сбор потребуется только до 2030 года, когда стоимость российских самолётов может снизиться.

В Минтрансе, Минпромторге и «Ростехе» инициативу публично пока не комментировали. Собеседник издания, близкий к правительству, подчеркнул, что предложение находится на начальной стадии проработки и окончательных решений пока нет.

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