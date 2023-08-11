Минцифры запретило сотрудникам пользоваться iPhone на работе

Минцифры России приняло решение о запрете использования устройств Apple в служебных целях среди своих сотрудников, как объявил глава ведомства Максут Шадаев.

Согласно приказу, запрещается использование iPhone для обращения к рабочей переписке и применению служебных приложений.

Представители пресс-службы уточнили, что такой шаг был предпринят в целях обеспечения безопасности информации. Параллельно было подчеркнуто, что данное ограничение не касается Android-устройств, так как такие устройства могут быть более эффективно контролируемы с использованием антивирусных приложений.

Это уже не первый случай, когда российские министерства и ведомства принимают подобные меры. Ранее аналогичные запреты были введены в Минпромторге, Минтрансе и Ростехе. Основной мотивацией для таких решений стали заявления ФСБ о тесном сотрудничестве компании Apple со специальными службами США.