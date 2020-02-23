Миллионы данных порно-сайта Cam4 попали в сеть

Данные от миллионов аккаунтов пользователей вебкам-сайта Cam4 попали в открытый доступ. Отмечается, что до сих пор неизвестно, как злоумышленники использовали полученную информацию.

В сети появилось около семи терабайтов профилей. В них имеются почтовые адреса, имена, фамилии, данные банковских карт, местонахождение человека и переписка на самом сайте.

Большая часть информация принадлежит юзерам из США, Бразилии и Италии. Также есть и российские данные, но их около 20 тысяч.