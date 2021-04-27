Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Новости

Midnight Club: Los Angeles вернулась в продажу на Xbox

Легендарная Midnight Club: Los Angeles для Xbox снова стала доступна для покупки в виде полного издания. Кроме того, официальная стоимость игры теперь составляет $14,99 долларов или 1300 рублей.

Также игра получила обратную совместимость на Xbox One и Xbox Series X/S. Дополнительно были исправлены технические проблемы в виде долгой загрузки текстур и других игровых объектов. Стоит отметить, что Midnight Club: Los Angeles до сих пор нельзя приобрести в PlayStation Store или Steam.

Оригинальная Midnight Club: Los Angeles вышла в 2008 году, а в 2009 появилось полное издание. С того времени Rockstar выпустила GTA V, две части Red Dead Redemption, L.A. Noire и Max Payne 3.

Подпишитесь на The GEEK в Telegram

Источник:
Xbox Marketplace
Теги: 

Поделитесь своим мнением!

guest
0 Комментария
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить