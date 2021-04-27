Midnight Club: Los Angeles вернулась в продажу на Xbox

Легендарная Midnight Club: Los Angeles для Xbox снова стала доступна для покупки в виде полного издания. Кроме того, официальная стоимость игры теперь составляет $14,99 долларов или 1300 рублей.

Также игра получила обратную совместимость на Xbox One и Xbox Series X/S. Дополнительно были исправлены технические проблемы в виде долгой загрузки текстур и других игровых объектов. Стоит отметить, что Midnight Club: Los Angeles до сих пор нельзя приобрести в PlayStation Store или Steam.

Оригинальная Midnight Club: Los Angeles вышла в 2008 году, а в 2009 появилось полное издание. С того времени Rockstar выпустила GTA V, две части Red Dead Redemption, L.A. Noire и Max Payne 3.