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Новости

Microsoft выпустит новую бюджетную версию Xbox Series S

В августе от Microsoft ждут презентацию, посвященную консолям нового поколения. Ходят слухи, что на этом мероприятии производитель представит бюджетную модель с кодовым названием Lockhart.

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Сейчас появились первые изображения коробки геймпада. Он носит название Robot White. Устройство будет поддерживать: Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Windows 10, Android и iOS.

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Про саму консоль известно мало. По слухам, Xbox Series S получит 7,5 ГБ оперативной памяти, видеокарту с производительностью 4 терафлопс, а основной процесс не будет отличаться от старшей модели.

  • Xbox S
  • Xbox 1
  • Xbox S

Официально Microsoft ничего подобно пока не анонсировала.

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