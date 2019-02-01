Microsoft выпустит новую бюджетную версию Xbox Series S

В августе от Microsoft ждут презентацию, посвященную консолям нового поколения. Ходят слухи, что на этом мероприятии производитель представит бюджетную модель с кодовым названием Lockhart.

Сейчас появились первые изображения коробки геймпада. Он носит название Robot White. Устройство будет поддерживать: Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Windows 10, Android и iOS.

Про саму консоль известно мало. По слухам, Xbox Series S получит 7,5 ГБ оперативной памяти, видеокарту с производительностью 4 терафлопс, а основной процесс не будет отличаться от старшей модели.

Официально Microsoft ничего подобно пока не анонсировала.