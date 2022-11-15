Microsoft выпустила «уродливый» свитер со скрепкой Clippy из Windows XP

Компания Microsoft продолжает выпускать традиционные «уродливые» свитеры. В этом году темой фирменной одежды стала всеми знакомая скрепка Clippy из Windows XP. Новинка даже так и называется — Windows Ugly Sweater: Clippy Edition.
Свитер доступен для заказа в разных размерах через интернет-магазин Xbox Gear Shop за $75 (около 5 тысяч рублей).
Все доходы от продаж будут переданы в фонд College Success Foundation, который помогает малообеспеченным учащимся получить образование в колледже.
Microsoft уже пятый год занимается выпуском «уродливых» свитеров на тему операционной системы Windows. В прошлом году темой свитера стала культовая игра «Сапёр».
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