Microsoft, Sony и Nintendo отказались от E3 2023

Microsoft, Sony и Nintendo не будут присутствовать и проводить мероприятия на игровой конференции E3 2023, которая пройдёт в Лос-Анджелесе этим летом. Об этом пишет IGN со ссылкой на собственные источники.

Интересно, что руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер ранее говорил в интервью IGN, что Xbox собирается проводить собственное мероприятие в Лос-Анджелесе, но никак не затрагивал выставку E3.

Sony отказалась от E3 ещё с 2019 года, поэтому тут нет чего-то нового. Nintendo предпочла сосредоточиться на собственных мероприятиях, но ранее сохраняла место на выставке E3.

Ежегодная игровая выставка E3 2023 пройдёт с 13 по 16 июня в Лос-Анджелесе. Это будет первым офлайн мероприятием за последние четыре года.