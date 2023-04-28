Microsoft прекратила производство компьютерных аксессуаров под своим брендом

Корпорация Microsoft отказалась от выпуска клавиатур, мышек, веб-камер и многих других аксессуаров под одноименным брендом. Свободную нишу займет продукция Surface, которая будет состоять из мышек, клавиатур, ручек, док-станций, переходников и других вещей.

Несмотря на такую замену, продукция Surface обойдётся потребителю значительно дороже. Для сравнения, стоимость клавиатуры Microsoft составляет $60, в то время как клавиатура Surface будет стоить $129. Представители Microsoft не уточнили, будут ли выпущены более доступные аксессуары.

Выпуск устройств под брендом Microsoft начался в 1983 году. Первым продуктом стала фирменная мышь.