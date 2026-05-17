Microsoft переименовала Xbox

Microsoft провела ребрендинг игрового подразделения Xbox и теперь название бренда официально пишется заглавными буквами — XBOX.

Инициатором изменений стала глава подразделения Аша Шарма. Она провела опрос в соцсети X, предложив выбрать между вариантами «Xbox» и «XBOX». Большинство пользователей поддержали написание капсом.

Примечательно, что написание XBOX заглавными буквами уже использовалось ранее. Именно так выглядел первый логотип бренда, а также логотипы консолей Xbox 360, Xbox One и Xbox Series X/S.

Став руководителем подразделения, Аша Шарма начала масштабные изменения. Подразделение Microsoft Gaming было упразднено, а бренд вновь сосредоточен вокруг Xbox. Топ-менеджер пообещала «возвращение Xbox»: компания ускорила выпуск пользовательских обновлений для консолей, обновила фирменный стиль, изменила ценовую политику подписки Xbox Game Pass и провела внутреннюю реорганизацию команды.