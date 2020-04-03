Microsoft показала измененный “Пуск” в Windows 10

Microsoft переодически напоминает пользователям о крупных грядущих изменениях в Windows 10. Компания изменит дизайн, иконки и панели. По большей части это коснется меню “Пуск”.

Сейчас ресурс Windows Latest опубликовал видео, которые показывают обновленный Windows 10 в действии. На них видно, что в общих чертах картинка не изменилась: умные плитки по-прежнему работают. Зато иконки стали одноцветными, выполненными в стиле Fluent Design. За счет этого дизайн выглядит более строгим и лаконичным.

Ожидается, что обновления придут вместе с осенней сборкой Windows 10. Первыми их смогут получить участники программы раннего доступа.