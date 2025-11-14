Microsoft прикрыла главный способ «бесплатной» активации Windows | The GEEK
Microsoft прикрыла главный способ «бесплатной» активации Windows

Microsoft закрыла одну из самых известных схем «бесплатной» активации Windows. После обновлений Windows 11 перестал работать метод KMS38, который позволял активировать систему до 2038 года без подключения к интернету.
Валентин Снежин сегодня в 18:47

Microsoft заблокировала один из популярных способов обхода активации Windows, который позволял получать «лицензию» с помощью KMS-активаторов. Об изменениях сообщил проект Massgrave, занимающийся разработкой инструмента KMS38.

KMS38 использовал механизм KMS-активации, позволяя обойти встроенную защиту Windows и активировать систему до 2038 года, в том числе без подключения к интернету. После последних обновлений Windows 11 компания удалила компонент GatherOSstate, отвечавший за этот метод.

В Massgrave отмечают, что другие способы неофициальной активации HWID и TSforge — пока продолжают работать.

Изначально KMS был создан Microsoft для крупного корпоративного развёртывания Windows: технологии позволяли активировать множество устройств без ввода ключей вручную. Позже энтузиасты начали создавать утилиты, которые имитируют KMS-сервер, что дало возможность активировать систему без покупки лицензии.

Специалисты неоднократно предупреждали, что подобные инструменты могут содержать вредоносный код и представлять угрозу для безопасности устройств.

Валентин Снежин

Валентин Снежин

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
