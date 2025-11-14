Microsoft прикрыла главный способ «бесплатной» активации Windows

Microsoft заблокировала один из популярных способов обхода активации Windows, который позволял получать «лицензию» с помощью KMS-активаторов. Об изменениях сообщил проект Massgrave, занимающийся разработкой инструмента KMS38.

KMS38 использовал механизм KMS-активации, позволяя обойти встроенную защиту Windows и активировать систему до 2038 года, в том числе без подключения к интернету. После последних обновлений Windows 11 компания удалила компонент GatherOSstate, отвечавший за этот метод.

В Massgrave отмечают, что другие способы неофициальной активации HWID и TSforge — пока продолжают работать.

Изначально KMS был создан Microsoft для крупного корпоративного развёртывания Windows: технологии позволяли активировать множество устройств без ввода ключей вручную. Позже энтузиасты начали создавать утилиты, которые имитируют KMS-сервер, что дало возможность активировать систему без покупки лицензии.

Специалисты неоднократно предупреждали, что подобные инструменты могут содержать вредоносный код и представлять угрозу для безопасности устройств.