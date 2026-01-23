Конец мифа о полной приватности: Microsoft раскрыла ключи BitLocker для ФБР | The GEEK
Конец мифа о полной приватности: Microsoft раскрыла ключи BitLocker для ФБР

Доступ стал возможен из-за хранения данных в облачной учётной записи пользователя.
Редакция The GEEK сегодня в 01:00

Microsoft впервые предоставила ФБР ключи восстановления BitLocker в рамках уголовного расследования, сообщает Forbes. Доступ стал возможен из-за того, что пользователь сохранил ключи шифрования в своей учётной записи Microsoft, а не локально на устройстве.

Ранее компания утверждала, что не имеет доступа к ключам BitLocker, так как они хранятся у пользователя. Однако облачное резервное копирование меняет модель угроз: при хранении ключей в аккаунте Microsoft они могут быть переданы правоохранительным органам по судебному ордеру.

Сенатор Рон Уайден уже раскритиковал ситуацию, назвав её угрозой кибербезопасности и приватности пользователей. По его словам, многие не осознают, что включённое по умолчанию облачное хранение ключей фактически делает шифрование условным.

В Microsoft заявили, что выбор способа хранения ключей остаётся за пользователем: облако обеспечивает удобство восстановления данных, локальное хранение — максимальную приватность. При этом компания подчеркнула, что передаёт данные только в рамках законных требований.

История с BitLocker показывает, что шифрование Windows не является полностью «нулевым доверием», если пользователь привязывает ключи к облачной учётной записи.

