Windows в корпоративном сегменте оказалась менее стабильной, чем macOS

Платформа Windows в корпоративной среде сталкивается со сбоями чаще, чем macOS. К такому выводу пришли аналитики Omnissa, на данные которых ссылается Neowin.

Согласно отчёту, на устройствах с Windows зафиксировали в 3,1 раза больше случаев принудительного выключения по сравнению с macOS. Количество программных сбоев оказалось выше в 2,2 раза, а зависания приложений происходили в 7,5 раза чаще.

Авторы исследования отмечают, что даже кратковременные неполадки в рабочей среде могут заметно влиять на производительность. По их оценке, после сбоя сотруднику может потребоваться до 24 минут, чтобы снова вернуться к нормальному рабочему ритму.

Отчёт основан на данных, собранных с миллионов устройств в течение 2025 года. Решения Omnissa, как утверждается, используются 26 тысячами корпоративных клиентов в 17 отраслях.

При этом речь идёт именно о корпоративном сегменте, поэтому напрямую переносить эти выводы на весь пользовательский рынок было бы некорректно. Но сам тренд для бизнеса выглядит вполне однозначно: по статистике Omnissa, macOS в рабочих сценариях показывает более стабильное поведение, чем Windows.