Microsoft подала в суд на владельца марки Minecraft в России

Представители Microsoft, а также бренда Minecraft, который принадлежит им, обратились с иском в суд о досрочном прекращении правовой охраны торгового знака Minecraft в России. Все дело в том, что под точно таким же названием, в России выходит молочная продукция от «Коломенское молоко». Сама же спорная ситуация развивалась следующим образом.

Еще в далеком 2014 году, когда Minecraft уже принадлежал Microsoft, представители «Коломенского молока» от лица «Сити» – регистратора торговых знаков, обращалась к компании с просьбой дать ей возможность торговать своей продукцией в России под брендом Minecraft. Представители Microsoft долгое время не отвечали на это письмо, а поэтому было принято решение зарегистрировать торговую марку Minecraft в России. Теперь этот бренд принадлежит «Сити» и «Коломенскому молоку».

Недавно же Microsoft спохватилась и решила зарегистрировать торговую марку Minecraft на отечественном пространстве, но увы, данный бренд уже занят. Стоит заметить, что в 2016 году Microsoft уже связывалась с представителями «Коломенского молока» и требовала уступить этот торговый бренд. Ответ был прост: известной американской компании предложили сотрудничество. Microsoft это не устроило, и они требуют отдать этот бренд через суд.