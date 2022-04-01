Microsoft перезапустила приложение для связи Windows и Android

Microsoft объявила сразу две новости. Во-первых, компания перевыпустила приложение для связи Android и Windows, во-вторых, объявила о сотрудничестве с Honor.

Смартфоны на Android и ПК на Windows 10 уже работали «в паре». Первая версия приложения называлась Your Phone, она позволяла связывать свои устройства. Теперь название сменилось на Phone Link, а интерфейс и функционал значительно изменился.

Подключить смартфон к ПК теперь можно с помощью QR-кода. Загружать вручную Phone Link не требуется, при сканировании загрузка приложения запускается автоматически. Также наблюдаются визуальные изменения — обновились элементы управления, цветовая палитра и общий вид в целом.

Сотрудничество с Honor позволит создавать упрощенное сопряжение между устройствами бренда. Речь идет об ноутбуках Honor Magic V, Magic4, Magic4 Pro, Magic4 Ultimate и их предшественников Magic3, Magic3 Pro, Magic3 Pro+.

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