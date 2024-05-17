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Microsoft отключила российских корпоративных клиентов от облачных продуктов

Компания Microsoft приступила к отключению российский корпоративные клиентов от собственных облачных сервисов. На данный момент ограничения затронули подписки Power BI, Visio и Project.

Ранее сообщалось, что, несмотря на обещания заблокировать доступ после 20 марта, компания не стала ограничивать отечественным IT-компаниям доступ к своим облачным сервисам.

Однако, после того как информация распространилась по многим источникам массовой информации, Microsoft, видимо, решила принять меры.

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Источник:
РБК
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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