Microsoft отключила российских корпоративных клиентов от облачных продуктов

Компания Microsoft приступила к отключению российский корпоративные клиентов от собственных облачных сервисов. На данный момент ограничения затронули подписки Power BI, Visio и Project.

Ранее сообщалось, что, несмотря на обещания заблокировать доступ после 20 марта, компания не стала ограничивать отечественным IT-компаниям доступ к своим облачным сервисам.

Однако, после того как информация распространилась по многим источникам массовой информации, Microsoft, видимо, решила принять меры.