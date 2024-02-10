Microsoft не выпустит Windows 12 в 2024 году

Microsoft намекнула, что в этом году Windows 12 не стоит ожидать, поскольку компания сосредоточится на выпуске крупного обновления Windows 11 24H2 в текущем году.

Хотя это не является прямым отказов от выхода Windows 12, вероятность выпуска новой ОС параллельно с крупным обновлением для Windows 11 крайне мала.

Windows 11 24H2 станет значимым событием как для Microsoft, так и для пользователей, поскольку в этой версии появится ряд новых функций, связанных с искусственным интеллектом, которые изначально приписывали к Windows 12. Также ожидается улучшенная поддержка аппаратных блоков NPU, присутствующих в некоторых современных мобильных процессорах Intel и AMD.

К сожалению, пока Microsoft не раскрыла деталей о крупном обновлении, но его выход ожидается не ранее чем через полгода.