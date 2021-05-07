Microsoft не получает прибыли от продажи Xbox — это заявили официально

Давно уже ходили слухи, что Microsoft не получает прибыли от продаж консолей Xbox. Но теперь это подтверждено официально. Один из руководителей Microsoft завил об этом в рамках судебного разбирательства по делу Epic Games против Apple.

При этом важно понимать, что прибыли нет именно от консолей, тогда как рынок игр вполне неплох в этом плане. По словам представителя компании, бизнес использует модель аппаратного субсидирования, при этом деньги идут за счёт покупки игр и подписок на сервисы.

Подобная схема используется и у Sony. При этом обе компании сильнее всего субсидируют консоли в начале жизненного цикла нового поколения консолей. Самое интересное, что у Nintendo используется иная схема — там консоли не субсидируют, а продают за полную стоимость.

При этом отметим, что в магазине приложений Windows и в магазине игр Xbox используются разные процентные ставки для разработчиков. На ОС компания берёт только 12% комиссионных. А на консолях — все 30%.

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