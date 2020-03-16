Microsoft начала показывать рекламу своих сервисов в Windows 10

К сожалению, представители Microsoft не захотели мириться с тем, что их популярное детище – операционная система Windows 10 приносит им не так много прибыли, как бы хотелось. Вероятно, поэтому они решили перейти от щадящей рекламной политики, к полномасштабной деятельности. Доказательством тому может служить появление полноэкранных реклам, которые все чаще появляются на дисплеях устройств, работающих под управлением это ОС.

Как мы знаем, раньше реклама показывалась лишь WordPad и в плитках меню старта. Сейчас же ее можно заметить даже после перезагрузки компьютера. Чего добиваются создатели Windows 10? Они же не думают, что мы не знаем об их других продуктах? Кстати, сейчас даже неизвестно, какое из обновлений привносит новую функциональность в виде рекламы. На данный момент Microsoft занимается рекламой исключительно своей продукции: Your Phone, OneDrive, Office 365, Windows Hello, а также учетная запись Microsoft.

Но выход все-таки был найдет для тех, кто не переносит рекламу в своей операционной системе. Для этих целей нужно перейти в раздел «Настройки», затем открыть вкладку «Система», перейти в подпункт «Уведомления и действия». Здесь нужно найти опцию: «Предлагаемые способы, которыми я могу закончить настройку своего устройства, чтобы получить максимальную отдачу от Windows». Вот этот пункт и отвечает за показ рекламы. Для этого отключаем его и перезагружаем ПК. После этого рекламные уведомления показываться не должны.