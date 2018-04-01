Microsoft может ввести подписку на Windows 10

Microsoft планирует сделать свою операционную систему Windows 10 по подписке. Информация об этом появилась на немецком ресурсе WindowsUnited со ссылкой на анонимный источник.

Такое решение может принять компания после успеха Office 365. Дата запуска и детали не сообщаются. Действующим пользователям лицензионных копий Windows 10 покупать новую не придётся. Подписка будет ориентирована на новых пользователей, которые не активировали систему. Кроме того в такой версии Windows могут появиться функции, которые отсутствуют в обычном издании.

Подробная информация может появиться после крупного апдейта Windows 10 весной 2020 года.