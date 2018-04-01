Microsoft изменила дату отключения мобильного Windows
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Новости

Microsoft изменила дату отключения мобильного Windows

В этом месяце мы уже сообщали, что Microsoft окончательно отказалась от мобильной платформы Windows 10 Mobile (1709), а её поддержка прекратиться 10 декабря текущего года. И в последний момент компания изменила своё решение.

Корпорация решила внести изменения в документ техподдержки и сдвинуть сроки “заката” Windows 10 Mobile.

Следуя документу, техподдержка Windows 10 Mobile (1709) окончательно прекратится 14 января 2020 года, одновременно с Windows 7. После этого устройства работающие под управлением Windows 10 Mobile перестанут получать обновления, поддержку и патчи безопасности.

Windows 10 Mobile 1

Ранние версии Windows 10 Mobile уже давно не получают обновлений. Работа операционки продолжится, а вот гарантировать её безопасность станет некому. Microsoft советует пользователям Window 10 Mobile переходить на устройства под управлением iOS или Android.

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