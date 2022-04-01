Microsoft использовала iMac на M1 для рекламы Windows 11

Маркетологи из Microsoft потерпели фиаско, допустив грубейшую ошибку. В официальном аккаунте Windows в твиттере они выпустили инструкцию по очистке Windows 11 от ненужных файлов. Сопровождало всё это действие фотография с зелёным iMac на M1.

Дело в том, что новые компьютеры Apple базируется на фирменном чипе Apple Silicon, который изначально не был совместим с Windows. На пост в твиттере моментально отреагировали пользователи и высмеяли Microsoft.

Через несколько часов твит удалили, но интернет ничего не забывает.

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