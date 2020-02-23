Microsoft анонсировала минорное обновление Windows 10 (20H2)

Компания Microsoft анонсировала будущее обновление Windows 10 (20H2). И это будет, как утверждается, минорный выпуск. То есть, он будет направлен на улучшение существующих систем и исправление ошибок. Новой функциональности, по крайней мере в больших размерах, ждать не стоит. Как ожидается, новинка выйдет в период с октября по ноябрь 2020 года или чуть раньше.

По данным компании, Windows 10 (20H2) получит улучшения и исправления функций безопасности, а также возможностей для повседневной работы. В частности, это более качественный алгоритм поиска, который должен уменьшить потребление ресурсов при индексировании. Также версия 20H2 будет включать в себя новый Microsoft Edge по умолчанию. Хотя, надо сказать, браузер уже начали развёртывать в виде апдейта через Центр обновлений. А ещё его можно скачать напрямую.

Обновление Windows 10 версии 20H2 получит конечный номер 19042. Нынешнее майское обновление носит номер 19041. Отметим, что с этого патча также будет введена в строй новая система нумерации. Вместо системы «год/месяц» (например, 1909 и 2004), компания будет использовать схему «год/полугодие». Таким образом, 20H2 — это второе полугодие 2020 года.