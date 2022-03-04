Фитнес-браслет Mi Band 7 получит GPS-датчик

В коде приложения для синхронизации фитнес-браслета Mi Band нашли информацию о следующем поколении Mi Band 7. Обновленный браслет получит GPS-трекер.

Также утверждается, что всего будет две версии, одна из которых будет иметь чип NFC, а другая нет. Экран у новинки немного увеличится — 490х192 пикселей вместо 486х152 пикселей. Помимо этого, Mi Band 7 получит поддержку функции Always-On Display и режим энергосбережения.

Стоимость и дата выхода Xiaomi Mi Band 7 пока неизвестны.

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